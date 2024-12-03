Дирекция «Шерегеша»: родители упавшего со склона ребенка могут не знать об инциденте

Дирекция горнолыжного курорта «Шерегеша» не исключает, что родители упавшего со склона ребенка могут не знать об инциденте, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

На горнолыжном курорте «Шерегеш» произошел инцидент с участием несовершеннолетнего гостя, который катался со склона под присмотром инструктора. Сопровождающая представилась Юлией. Установить, действительно ли женщина назвала свое настоящее имя, дирекция курорта не смогла.

Момент падения ребенка со склона попал на видео. Специалисты просмотрели кадры и установили предположительную хронологию происшедших событий. Инструктор Юлия выбрала для ребенка опасный склон. Специалисты предполагают, что несовершеннолетнему от пяти до семи лет.

«Нарушив правила, она преждевременно открыла колпак и защитную рамку подъемника, стала подталкивать ребенка скорее выйти. Итог — малыш выскользнул из кресла, и несколько десятков метров его протащило вниз по склону», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сотрудники канатной дороги оперативно отреагировали и подняли ребенка. Они занесли его в операторскую и вызвали спасателей. Женщина отреагировала таким образом: сняла бейдж, где указан ее статус инструктора и имя. Рассказала сотрудникам, что ребенку является няней. Забрала его, не дожидаясь осмотра специалистов.

«О состоянии пострадавшего ничего не известно, и, возможно, его родители даже не знают о случившемся», — сообщили в дирекции курорта «Шерегеш».

В дирекции курорта призвали тщательно выбирать инструкторов. Специалисты рекомендуют не доверять информации в объявлениях и всегда проверять документы.

Ранее сообщалось, что на базе СТК «Шерегеш» откроют лыжный клуб и термальный комплекс.