На базе СТК «Шерегеш» откроют лыжный клуб и термальный комплекс

Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин проинформировал о заключенном договоре, в рамках которого на территории горнолыжного курорта «Шерегеш» появится горнолыжная школа и лыжный клуб, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Гостей горнолыжного курорта ожидает много других сюрпризов. Так, на территории «Шерегеша» появится термальный комплекс. Евгений Мордовин поделился планами. По его прогнозам, одновременно в бассейне будет находиться около 100 человек. В обогреваемом бассейне температура воды достигнет 39 градусов. Подобные проекты уже реализованы в разных городах РФ.

Для семей с детьми откроют развлекательный центр. Кроме того, специалисты «УГМК-Застройщик» уже проектируют большую центральную площадь для катания на сноубордах. «Шерегеш» пользовался спросом среди любителей активного зимнего отдыха. Теперь же появится оборудованные и освещенные трассы для профессиональных спортсменов.

Спикер рассказал также, что парковочная зона будет рассчитана на большое количество автомобилей. Также появится еще большее количество кафе и ресторанов. Гостей будут встречать гиды, которые проведут ознакомительную экскурсию по территории.

«Строим два пятизвездочных отеля и уже запроектировали еще два. В совокупности они дадут 1 200 номеров. Это половина номерного фонда, который есть сейчас в Шерегеше. Первый отель планируем запустить уже в следующем году», — поделился Евгений Мордовин.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт «Шерегеш» вошел в топ-10 популярных мест летнего сезона.