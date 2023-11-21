Доктор Воротников рассказал о разнице между типами сахарного диабета

Чаще всего люди болеют вторым типом сахарного диабета - заболевания, которое считается хроническим и возникает из-за нарушений в работе поджелудочной железы. Симптомы одинаковые для двух типов, но источники возникновения разные.

Первый тип диабета возникает у людей, у которых нарушена работа иммунной системы. Все клетки в организме начинают воспринимать поджелудочную железу как инородный объект, поэтому «атакуют» ее. Инсулин не может вырабатываться в таких условиях в необходимом для организма количестве. Из-за этого не может усваиваться глюкоза.

««Инсула» в переводе с латинского означает «островок», и поджелудочная железа человека имеет такие «островки Лангерганса». В них находятся по две клетки, которые выделяют в кровь гормон инсулин, он помогает проникать глюкозе в клетки, сама она туда попасть не может. И когда глюкоза с помощью инсулина попадает в клетку — выделяется энергия.» - рассказал Бел.Ру Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Второй тип сахарного инсулина развивается, если человек ведет малоподвижный образ жизни, употребляет спиртные напитки, курит и не следит за своим питанием. В таком случае клетки организма перенасыщены питательными веществами. Они перестают воспринимать инсулин. В клетки не может проникнуть глюкоза.

Оба типа инсулина приводят к тому, что в организме фиксируют повышенный уровень сахара. При первом типе заболевания человеку не хватает собственного инсулина, который должен вырабатывать организм. Во втором - инсулина достаточно, но организм не может его принимать и «перерабатывать». В обоих случаях болезнь может перейти в запущенную форму, когда развиваются различные патологии.

Ранее доктор Воротников рассказал, что становится причиной развития сахарного диабета и какой образ жизни вести, чтобы не допустить возникновения заболевания. 14 ноября отмечают День борьбы с сахарным диабетом. Только в России болеет десять миллионов человек.