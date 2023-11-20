Врач Воротников перечислил факторы риска заболевания сахарным диабетом
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Врач общей практики Алексей Воротников рассказал, какие факторы влияют на развитие заболевания сахарного диабета, сообщает bel.ru. Специалист также поделился симптомами, на которые стоит обратить внимание каждому человеку, чтобы вовремя выявить диабет и начать лечение.
Доктор назвал четыре фактора риска. Первый - это генетическая предрасположенность.
«Однако если ваши родственники не страдали сахарным диабетом, это еще не значит, что вы никогда не заболеете. Всегда нужно быть настороже», - отмечает врач общей практики Алексей Воротников
Второй фактор - это несбалансированное питание. В зоне риска люди, которые употребляют много различных сладостей (газированные напитки, мороженое, конфеты, печенье, мармелад) и каши быстрого приготовления. Перечисленные продукты относятся к быстрым углеводам.
Отказываться от углеводов ни в коем случае нельзя. Важно выбирать сложные соединения: цельнозерновые крупы и макароны, овощи, фрукты (несладкие).
Третий фактор - это малоподвижный образ жизни, который приводит к ожирению. Человек много ест, но энергию не тратит. Организм накапливает жиры, оставляя их «на потом». Со временем люди сталкиваются с проблемой ожирения.
« Глюкозы циркулирует в организме столько, что он не может всю ее усвоить, нарушается механизм утилизации и появляется сахарный диабет». - рассказывает Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
Четвертый фактор - вредные привычки. Алкоголь и никотин настолько сильные токсические вещества, что они отравляют организм и нарушают работу поджелудочной железы.
Сахарный диабет становится причиной потери зрения, зуда кожи, плохой заживляемости ран и трещин, появлению онемения и судорог. Чтобы исключить риск перехода из одной стадии заболевания в другую, важно вовремя выявить проблему. Обращать внимание необходимо на такие критерии: человек много пьет воды и становится менее активным.
«Избыточная масса тела, даже некоторая рыхлость, в своем поведении это люди малоактивные, трудные на подъём, часто хотят есть, поэтому постоянно что-то жуют, испытывают жажду и сухость во рту, поэтому при них всегда бутылка воды». - отмечает эксперт
День борьбы с сахарным диабетом отмечают 14 ноября. Зафиксировано десять миллионов россиян, у которых диагностировали заболевание. Высокий процент тех, кто находится на грани развития болезни.
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