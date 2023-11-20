Врач Воротников перечислил факторы риска заболевания сахарным диабетом

Врач общей практики Алексей Воротников рассказал, какие факторы влияют на развитие заболевания сахарного диабета, сообщает bel.ru . Специалист также поделился симптомами, на которые стоит обратить внимание каждому человеку, чтобы вовремя выявить диабет и начать лечение.

Доктор назвал четыре фактора риска. Первый - это генетическая предрасположенность.

«Однако если ваши родственники не страдали сахарным диабетом, это еще не значит, что вы никогда не заболеете. Всегда нужно быть настороже», - отмечает врач общей практики Алексей Воротников

Второй фактор - это несбалансированное питание. В зоне риска люди, которые употребляют много различных сладостей (газированные напитки, мороженое, конфеты, печенье, мармелад) и каши быстрого приготовления. Перечисленные продукты относятся к быстрым углеводам.

Отказываться от углеводов ни в коем случае нельзя. Важно выбирать сложные соединения: цельнозерновые крупы и макароны, овощи, фрукты (несладкие).

Третий фактор - это малоподвижный образ жизни, который приводит к ожирению. Человек много ест, но энергию не тратит. Организм накапливает жиры, оставляя их «на потом». Со временем люди сталкиваются с проблемой ожирения.

« Глюкозы циркулирует в организме столько, что он не может всю ее усвоить, нарушается механизм утилизации и появляется сахарный диабет». - рассказывает Алексей Воротников, врач общей практики областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики

Четвертый фактор - вредные привычки. Алкоголь и никотин настолько сильные токсические вещества, что они отравляют организм и нарушают работу поджелудочной железы.

Сахарный диабет становится причиной потери зрения, зуда кожи, плохой заживляемости ран и трещин, появлению онемения и судорог. Чтобы исключить риск перехода из одной стадии заболевания в другую, важно вовремя выявить проблему. Обращать внимание необходимо на такие критерии: человек много пьет воды и становится менее активным.

«Избыточная масса тела, даже некоторая рыхлость, в своем поведении это люди малоактивные, трудные на подъём, часто хотят есть, поэтому постоянно что-то жуют, испытывают жажду и сухость во рту, поэтому при них всегда бутылка воды». - отмечает эксперт

День борьбы с сахарным диабетом отмечают 14 ноября. Зафиксировано десять миллионов россиян, у которых диагностировали заболевание. Высокий процент тех, кто находится на грани развития болезни.

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