«Доктора» в Госдуме: что известно о научном бэкграунде народных избранников

Три депутата Госдумы, которые представляют Челябинскую область, имеют научные степени, сообщил kursdela.biz. Редакция в преддверии Дня науки выяснила, над какими темами работали депутаты.

По информации издания, депутат Госдумы по списку КПРФ от Челябинской области Михаил Берулава — доктор педагогических наук. Он защитил докторскую диссертацию на тему «Теория и практика интеграции содержания общего и профессионального образования в профтехучилищах». Звание присвоили в 1989 году.

«Интеграция содержания образования выражает единство содержательных и процессуальных сторон и имеет отношение ко всем уровням содержания образования — общетеоретического представления, учебного предмета, учебного материала, педагогической действительности, личности», — по информации «Курса дела», так писал депутат в научной работе.

По данным издания, депутат Госдумы Владимир Бурматов защитил диссертацию кандидата педагогических наук «Формирование информационной культуры студентов в деятельности вузовских средств массовой коммуникации на основе культурологического подхода». Защита состоялась в 2006 году и стала поводом для скандала. Некоторые специалисты уверяли, что работа — это плагиат. Они ссылались на других ученых, но официально работа была признана авторской. Споры длились долгий период.

«Владение информационной культурой обеспечит студенту высокий уровень образованности, создаст прочный фундамент для структурирования знаний, предоставит возможность выбора средств и методов для развития способности к ориентации в быстро меняющемся мире, позволит успешно освоить любую отрасль деятельности, сформирует способность к широкому взгляду на вопросы своей профессиональной деятельности», — указана в работе.

По данным издания, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин — кандидат юридических наук, который в 2005 году защитил диссертацию на тему «Правовые проблемы определения статуса и компетенции муниципальных образований и органов местного самоуправления». У депутата сложилась репутация хорошего юриста.

«Предлагается придать особый статус городам, являющимся административными центрами субъектов Российской Федерации, в силу того, что предметы ведения и полномочия органов местного самоуправления таких крупных муниципальных образований фактически отличаются от предметов ведения и полномочий органов местного самоуправления других городских поселений», — «Курс дела» цитирует строки из работы депутата.

День российской науки отмечается каждый год 8 февраля. Выбранная дата напрямую связана с историческим событием — созданием Санкт-Петербургской академии наук. Ее основание было инициировано императором Петром I и официально закреплено указом Правительствующего Сената 28 января (что соответствует 8 февраля по современному летоисчислению) 1724 года.

