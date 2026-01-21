Физик из Дубны защитил диссертацию в 24 года и вошел в историю науки

Фото: [ Взятые при осмотре анализы животных рассматривают под микроскопом на Истринской ветеринарной станции/Медиасток.рф ]

В Объединенном институте ядерных исследований в Дубне самый молодой кандидат наук — 24-летний физик Илья Николайчук. Он работает в Научно-экспериментальном отделе сверхпроводящих магнитов и технологий Лаборатории физики высоких энергий, сообщает REGIONS .

Николайчук защитил диссертацию, посвященную разработке высокоточной системы измерения магнитного поля структурных магнитов ускорителей. В основе методики использована токопроводящая струна, что позволило повысить точность замеров и расширить перечень измеряемых параметров. Разработка применяется при создании ускорительного комплекса NICA.

Одновременно с присуждением ученой степени Николайчук стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых. Награду он получил вместе со старшим научным сотрудником Михаилом Шандовым.

В ОИЯИ Николайчук пришел в 2019 году, будучи студентом второго курса Университета «Дубна». Через несколько лет он начал диссертационное исследование под руководством доктора физико-математических наук Сергея Костромина.

В настоящее время молодой ученый участвует в запуске коллайдера NICA, занимаясь производством сверхпроводящих магнитов и настройкой ускорительного комплекса.

С 2019 года, после возобновления работы диссертационных советов в ОИЯИ, в институте проведено более 130 защит. В 2025 году состоялись 13 кандидатских и 8 докторских диссертаций.

