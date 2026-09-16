Луна, монеты и списки желаний: какие ритуалы помогут притянуть деньги и любовь осенью 2026 года

Жители Подмосковья все активнее увлекаются сезонными обрядами. Причина проста: люди ищут понятные способы поправить материальное положение, устроить личную жизнь и расстаться с тем, что мешает двигаться дальше. Осень для подобных практик — время особенное: природа сама намекает, что перемены не за горами. О том, какие ритуалы имеет смысл провести в ближайшие недели, REGIONS рассказала астролог Фарида Светлая.

Три даты, на которые стоит ориентироваться

Ближайшее новолуние выпадает на 10 октября 2026 года и пройдет в Весах.Знак отвечает за партнерство, гармонию и справедливость, а потому период считается удачным для закладки намерений о финансах и отношениях.

Однако есть нюанс: Луна в этот день пребывает в 29-м лунном дне, который относят к непростым. Энергии почти не остается, многие чувствуют упадок сил. Крупные денежные операции и серьезные финансовые решения лучше отложить. Но и польза от дня есть: он хорошо подходит для внутренней работы и настройки на будущее.

Денежный ритуал незамысловат. На листе бумаги пишут сумму, которую хочется получить в течение месяца, причем сумма должна быть реалистичной. Лист сворачивают и убирают в кошелек или сейф. Через месяц, в следующее новолуние, его достают и проверяют, что сбылось.

Для привлечения любви в этот день составляют список качеств, которые хочется видеть в партнере. Имя конкретного человека лучше не называть — сосредоточиться стоит на том, каким должен быть избранник и какие отношения нужны.

«Новолуние в Весах — это время, когда важно не торопиться, а спокойно и честно ответить себе на вопрос: чего я на самом деле хочу. Вселенная не любит суеты, она слышит только искренние желания», — рассказывает Фарида Светлая.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Полнолуние 26 октября: как усилить денежную энергию

Полнолуние наступит 26 октября 2026 года в 7:11 по московскому времени. В этот момент Луна будет находиться в знаке Тельца — а он традиционно ассоциируется с материальным благополучием, накоплениями и стабильностью. Именно поэтому период полнолуния считают особенно подходящим для практик, призванных укрепить финансовое положение и притянуть денежную энергию.

При этом астрологи советуют не начинать в полнолуние новые денежные проекты. Не стоит в этот день подписывать договоры, брать или давать в долг, а также совершать крупные покупки. Лучше сосредоточиться на том, чтобы закрепить уже запущенные процессы и усилить положительную финансовую динамику.

Есть простой ритуал, который можно провести вечером. Возьмите монету, которую носили с собой в течение всего дня, — так она «напитается» вашей энергией. Положите ее на подоконник так, чтобы на нее попадал лунный свет, и произнесите: «Луна полна, кошелек мой полон. Что пришло — то останется, что ушло — то вернется». Утром уберите монету в кошелек и не тратьте ее в течение недели: считается, что она будет работать как денежный талисман.

«Новолуние в Скорпионе — это время, когда важно быть честным с собой. Скорпион не терпит лжи и поверхностности. Если вы действительно готовы к переменам, Вселенная услышит вас», — отмечает Фарида Светлая.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Новолуние 5 ноября: загадываем желания правильно

Новолуние в Скорпионе наступит 5 ноября 2026 года в 00:14 по московскому времени. Скорпион — знак сильных эмоций, глубинных перемен и внутренней трансформации. Именно поэтому новолуние в этом знаке считают одним из самых мощных периодов для работы с личными целями, особенно если речь идет об избавлении от старых шаблонов и формировании новых жизненных установок.

Ритуал довольно простой, но требует уединения и сосредоточенности. Возьмите лист бумаги и ручку, найдите спокойное место, где вас никто не побеспокоит. Закройте глаза и мысленно представьте, что ваше желание уже сбылось: прочувствуйте этот момент, обратите внимание на детали. Затем откройте глаза и запишите желание в утвердительной форме — так, будто оно уже реализовано. Например: «Я получила новую работу с хорошей зарплатой» или «Я живу в гармонии с собой».

Сложите лист и спрячьте его там, где его никто не увидит. Через месяц, в следующее новолуние, достаньте записку. Если желание исполнилось — сожгите ее как символ завершенного цикла. Если пока нет — оставьте до следующего лунного периода.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Осенний обряд для освобождения от ненужного

Осень — традиционное время для «расхламления»: не только шкафов и полок, но и внутреннего пространства. В этот сезон особенно уместно избавляться от накопившихся обид, страхов, устаревших убеждений и вредных привычек. Лучше всего проводить такой обряд на убывающей Луне — она символизирует уход, завершение и освобождение.

Для ритуала подготовьте:

лист бумаги и ручку;

свечу желтого или зеленого цвета;

воду и соль.

Зажгите свечу и на листе бумаги честно выпишите все, от чего хотите избавиться: это могут быть страхи, обиды, финансовые трудности, старые привычки. Главное — быть искренним с самим собой. Затем сожгите лист в пламени свечи, произнеся: «Я отпускаю все, что мне мешает. Пусть уходит старое, пусть приходит новое».

После этого умойте лицо водой с солью, мысленно представляя, как смываются усталость и напряжение. Завершите ритуал, открыв окно: впустите в помещение свежий воздух — это символический жест обновления и начала нового этапа.

«Ритуал — это инструмент, который помогает направить энергию в нужное русло. Но деньги не придут сами, если вы лежите на диване. Любовь не появится, если вы никого не впускаете в свою жизнь. Ритуал задает направление, а дальше все зависит от вас», — заключает Фарида Светлая.

Ранее сообщалось, почему «денежный кофе» с корицей пьют только по четвергам и работает ли ритуал.