В Московской области рассказали о дорожной обстановке

Утром в пятницу, 9 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, на трассах на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Киевском, Боровском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать про ПДД и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.