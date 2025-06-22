«Движемся в правильном направлении»: Захарова оценила переговоры России с Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью французскому изданию Journal du Dimanche высказала мнение, что переговоры между РФ и Украиной идут в правильном направлении.

Мария Захарова напомнила, что первый раунд переговоров прошел 16 мая, а второй — 2 июня. По ее мнению, сторонам удалось достичь конкретных договоренностей в гуманитарной сфере, в частности, обсудить масштабный обмен пленными и задержанными гражданскими лицами.

«Состоялся обмен меморандумами, содержащими конкретные предложения по урегулированию кризиса… Думаю, мы движемся в правильном направлении», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД также напомнила, что Украина не сразу согласилась забрать тела военнослужащих. Подобное отношение к гражданам своей страны Захарова посчитала цинизмом. Киев проявил неуважением к бойцам.

В интервью Захарова также обратила внимание, что Россия не изменила свою позицию по окончанию вооруженного конфликта. В первую очередь важно разобраться в его исторических причинах. Кроме того, Кремль намерен получить определенные гарантии со стороны Украины. Важно, чтобы Киев отказался от вступления в НАТО. Не менее приоритетная тема — защита граждан Украины, проживающих на территории страны. Должно быть исключено давление по любым причинам. Жители вправе добровольно решать, на каком языке говорить или какую религию выбирать.

Ранее сообщалось, что Захарова ответила на громкую «утку» про Маска.