Захарова ответила на громкую «утку» про Маска

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, сообщила в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) корреспонденту «Ленты.ру», что у нее нет данных о том, что американский миллиардер Илон Маск запрашивал политическое убежище в России. Она предложила адресовать этот вопрос тем, кто распространяет подобную информацию, чтобы выяснить ее источник.

Захарова подчеркнула, что представители законодательной власти должны в первую очередь заботиться об интересах граждан России, а не о «судьбе человека, который даже не обращался с подобной просьбой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также предположил, что информация о якобы поданном Маском запросе на политическое убежище может быть «уткой».