Экс-советник Кучмы Соскин: ЧВК «Вагнер» зайдут на территории Польши и стран Прибалтики

Экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском канале высказал мнение, что мятеж ЧВК «Вагнер» был заранее спланирован не с целью смены власти в России, а для возможности приближения к границам с Польшей и Прибалтикой для дальнейшего захвата.

Эксперт считает, что уже к концу июля численность войск в частной военной организации, которой курирует Евгений Пригожин, будет составлять 40 тысяч человек точно, но может и больше. В ЧВК «Вагнер» огласили официальные данные, согласно которым с начала военной спецоперации в состав армии входило 79 тысяч человек. Олег Соскин уверен, что это очень большое число, не в каждой стране есть такая государственная армия.

«ЧВК «Вагнер» - это три литовские армии», - отметил Олег Соскин

Возникает вопрос, с какой целью ЧВК «Вагнер» переехали на территорию Беларуси и продолжают принимать людей в свои ряды. Олег Соскин уверен, что мятеж 24 июня – это был лишь «пилотный проект», заранее продуманная кампания, о которой не были проинформированы даже высокопоставленные лица РФ. Необходимо было добиться максимальной реалистичности. Задача «вагнеров» - вернуть политическую модель, которая была до распада СССР. А это значит, что необходимо пересечь границу Польши и стран Прибалтики. ЧВК «Вагнер» показали свою успешность 24 июня. Теперь они займутся более глобальными вопросами.