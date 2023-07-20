Бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в авторском блоге на YouTube-канале призвал нынешнего президента Зеленского уйти в отставку. Все действия Владимира Зеленского привели к катастрофе на Украине, пишет агентство « РИА Новости ».

«Уходите, пока еще не поздно. Время приближается», - бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин обращается к Владимиру Зеленскому

Неудачами Владимира Зеленского Олег Соскин считает следующие моменты: необеспечение защиты военных объектов от попадания российских ракет, отсутствие гарантий о вступлении в НАТО и организации производства комплектующих для иностранной техники на территории Украины, наращивание задолженности перед другими странами, прекращение зерновой сделки из-за невыполнения взятых на себя обязательств. Все это негативно влияет на развитие страны в будущем.

Единственный выход для президента Украины – подать в отставку, пока еще есть небольшой шанс изменить ситуацию в стране при условии грамотного руководства сильным лидером. Эта рекомендация относится не только к Зеленскому, но и всему правительству. Если этого не произойдет, Украина как государство обречена на гибель.

Олег Соскин – общественный и политический деятель Украины.