Курс доллара, евро и юаня в августе: прогноз эксперта БКС

В августе курс доллара может закрепиться на уровне около 80 рублей, а евро — достичь 90 рублей. Такой прогноз дал кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об это пишет « Газета.Ru ».

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что в августе иностранные валюты могут продолжить укрепление по отношению к рублю. По его оценке, курс доллара способен закрепиться у отметки 80 рублей, евро — около 90 рублей, а юаня — в районе 12 рублей.

По словам экономиста, летом на российском валютном рынке сохраняется повышенная волатильность. В июне иностранные валюты заметно выросли в цене, а в июле рынок перешел к технической коррекции после предыдущего роста. В августе, считает эксперт, доллар, евро и юань могут вновь приблизиться к максимумам начала лета.

В числе факторов, которые могут поддержать рост иностранных валют, Зельцер назвал операции Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила, динамику мировых цен на сырье, а также сохраняющуюся геополитическую неопределенность.

По данным торгов, 6 июля на внебиржевом рынке курс доллара превышал 80 рублей, достигая отметки 80,3 рубля. Евро поднимался до 89,5 рубля, а курс юаня на Московской бирже превышал 11,4 рубля.

При этом с начала 2026 года доллар подорожал к рублю примерно на 1,6%, юань — на 1,5%, тогда как евро за этот период снизился примерно на 3,6%.

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