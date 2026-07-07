Юрист предупредил о скрытых рисках при получении недвижимости в наследство

Получение квартиры, дома или земельного участка по наследству не всегда означает приобретение ценного актива. Вместе с недвижимостью наследник может принять на себя долги, судебные споры и другие обязательства, предупредил юрист Геннадий Карпов. Об этом пишет « Лента.ру ».

Генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов рассказал, что при вступлении в наследство важно учитывать не только стоимость имущества, но и возможные юридические риски.

По словам эксперта, одной из самых распространенных проблем становятся долги наследодателя. Если у умершего были кредиты, судебные взыскания или другие финансовые обязательства, кредиторы вправе предъявить требования к наследникам. При этом ответственность ограничивается стоимостью принятого наследства.

Еще один риск — появление других претендентов на имущество. Даже если наследник уверен, что является единственным, позднее могут заявить свои права другие родственники, в том числе имеющие право на обязательную долю. Кроме того, нередко возникают судебные споры, связанные с оспариванием завещания.

Особое внимание юрист советует уделять недвижимости со специальным правовым статусом. Например, земельные участки сельскохозяйственного назначения должны использоваться строго по целевому назначению. В противном случае собственнику могут грозить штрафы или даже изъятие земли.

Похожие обязанности возникают и при наследовании объектов культурного наследия. Вместе с правом собственности новый владелец получает обязательства по сохранению здания и соблюдению требований законодательства. Нарушение этих правил может повлечь серьезные финансовые расходы и административную ответственность.

Кроме того, если на момент смерти владельца в отношении недвижимости уже шел судебный процесс, наследник становится его правопреемником и продолжает участвовать в разбирательстве.

Эксперт рекомендует до принятия наследства внимательно изучить историю объекта. В частности, стоит проверить наличие долгов, арестов, залогов, судебных споров, ограничений и других обременений. Закон предоставляет наследникам шесть месяцев на принятие решения о вступлении в наследство, и этот срок, по словам юриста, лучше использовать для полной юридической проверки имущества.

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