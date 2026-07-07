Атака БПЛА ВСУ на регионы России 7 июля 2026: 36 дронов над Москвой, удары по НПЗ

В ночь на 7 июля 2026 года российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Силы ПВО уничтожили 36 БПЛА на подлете к Москве, а также отражали удары по нефтеперерабатывающим заводам в Омской и Ярославской областях. В Курске зафиксированы повреждения жилых домов, в Белгородской области — ракетная атака с погибшим и пострадавшими.

Москва и Московская область: 36 сбитых БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в течение ночи последовательно сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Силы ПВО Минобороны сбили 36 БПЛА, направлявшихся к Москве. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. В Московской области действовал режим беспилотной опасности, в целях безопасности временно ограничены полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Курская область: сбитые БПЛА повредили жилые дома

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в ночь на 7 июля в небе над Курском силы ПВО сбили несколько вражеских беспилотников. В результате атаки повреждены частные жилые дома в разных районах города. Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали вице-губернатор Олег Горячев и глава Курска Евгений Маслов.

Омская область: атака БПЛА на нефтеперерабатывающий завод

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Силы ПВО сбили часть целей, однако нескольким дронам удалось подойти к северной промышленной зоне города. По словам губернатора, жертв удалось избежать. В регионе вводился режим «беспилотная опасность», который был снят спустя около шести часов.

Тульская область: объявлена опасность атаки БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев ночью 7 июля объявил на территории региона опасность атаки БПЛА. Жителей призвали соблюдать спокойствие.

Белгородская область: ракетная атака, погибший и пострадавшие

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о массированной ракетной атаке ВСУ на Белгород и Белгородский округ. В селе Беловское Белгородского округа в результате первого ракетного удара погиб мирный житель.

Воронежская область: угроза удара БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в 4:37 сообщил о срабатывании систем оповещения в Воронеже по причине угрозы непосредственного удара беспилотников. Позднее губернатор сообщил о снятии угрозы непосредственного удара по Острогожскому району, однако режим опасности атаки БПЛА сохранялся на всей территории региона.

Брянская область: отбой ракетной опасности, сохранение угрозы БПЛА

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отбое ракетной опасности в 00:35 и повторно в 01:13. При этом на территории региона сохранялась угроза атаки БПЛА, объявленная вечером 6 июля.