Более 430 беспилотников летели к Московскому региону за ночь

С вечера 6 июля и до 6:00 7 июля силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотников на Московский регион. По предварительным данным, в направлении столицы двигались более 430 БПЛА, большинство из которых было уничтожено еще на дальних подступах. Об этом пишет в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В ночь на 7 июля Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации, с вечера до 6:00 в направлении столицы и области летели более 430 беспилотников.

Основную часть воздушных целей силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще на дальних подступах. Непосредственно на подлете к Москве было уничтожено 36 беспилотников.

Информация о возможных последствиях атаки, а также о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 18 БПЛА на подлете к Москве.