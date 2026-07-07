Аналитики подсчитали, сколько стоит потребительская корзина россиян

По итогам июня стоимость потребительской корзины в России достигла 8992 рублей. С начала 2026 года этот показатель вырос почти на 5%, свидетельствуют данные аналитиков финансовых платформ «Еврокредит.ру» и «Выберу.ру». Об этом пишет « Газета.Ru ».

По оценке аналитиков, в июне стоимость потребительской корзины россиян составила 8992 рубля. По сравнению с маем показатель увеличился на 0,71%, а с начала 2026 года рост достиг 4,86%.

Эксперты отмечают, что во втором квартале темпы роста цен на продукты питания замедлились по сравнению с началом года. Этому способствовало сезонное снижение стоимости части овощей, а также стабилизация цен на некоторые товары повседневного спроса.

При этом полностью остановить рост стоимости корзины не удалось. По словам аналитиков, давление на цены продолжили оказывать отдельные виды мяса, птицы и фруктов, которые компенсировали удешевление сезонной овощной продукции.

Наибольший вклад в увеличение стоимости потребительской корзины за первое полугодие внесли овощи и фрукты — на их долю пришлось около 38% общего роста. Еще 24% обеспечили мясо и птица, 15% — молочные продукты, 10% — хлеб и крупы. Доля рыбы и морепродуктов составила 8%, а оставшиеся 5% пришлись на сахар, растительные масла, специи и другие продовольственные товары.

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