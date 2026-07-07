Позор ФИФА: футбольный мир издевается над Инфантино после «звонка друга»

Скандал с отложенной дисквалификацией американского нападающего Фоларина Балогуна встряхнул футбольную общественность: высказались и компетентные эксперты, и простые болельщики. После волны возмущения пришло время шуток и издевательских мемов в Сети.

Напомним, Болагун получил красную карточку в матче США — Босния и Герцеговина и должен был пропустить матч 1/8 финала с Бельгией. Президент США Дональд Трамп позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино, после чего и случился разбан — в обход всех футбольных правил.

УЕФА в оппозиции

Кажется, не нашлось ни одного человека в мире футбола, кроме главного тренера сборной США Маурисио Почеттино, который бы оправдал действия ФИФА.

«Это безумие, если это правда. Давайте скажем так: футбол — это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам», — сказал известный немецкий тренер Юрген Клопп.

С особенно жестким выступлением выступил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В заявлении организации указывается, что решение ФИФА «пересекло черту».

«Мы выражаем свое недоверие в связи с таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением», — говорится в заявлении УЕФА.

Появилась инсайдерская информация, что УЕФА будет готовить альтернативного кандидата против Инфантино на выборах президента ФИФА в 2027 году. И выражение «пересекло черту» характеризует настроение многих ассоциаций в отношении ФИФА и лично главы федерации.

Трамп и правила футбола

Фото: [ ФИФА ]

Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино после красной карточки Балогуну. Президент США в непринужденной манере рассказал, что в футболе удаление в матче означает автоматический пропуск следующей игры. Трампа это правило возмутило.

«Этот парень (арбитр — прим.) просто взмахнет рукой: «Окей, ваш лучший футболист не играет на следующей неделе или в следующем матче». Я сказал: «Ого, вот это власть, это ужасно!», — заявил Трамп.

Сам же эпизод, когда Балогун наступил на голеностоп сопернику, Трамп нарушением не считает: «Просто два парня столкнулись».

«Нет, бро, у меня есть карточка Трампа»

Когда немного прошел шок от решения ФИФА, в Сети начали над ним потешаться.

Предлагалось поменять правила таким образом, чтобы сборная Бельгии вышла на матч только с 25-й минуты. Или запретить участвовать в игре лидерам бельгийской команды. По какой причине? А разве была какая-то причина при отмене карточки Балогуну?

Сеть начинает наполняться роликами и фотографиями, сгенерированными ИИ. Например, на одном из кадров изображен Дональд Трамп в виде строгого арбитра, рассматривающего видеоповтор на мониторе, — действительно, кто лучше его может трактовать футбольный эпизод.

Фото: [ соцсети ]

Лучший же ролик, собравший миллионы просмотров, с удалением Балогуна. Судья показывает ему красную карточку. В ответ футболист достает фотографию Дональда Трампа и говорит: «Нет, бро, у меня есть «карточка Трампа». Я выиграл».

А вот сборная США от реабилитации Балогуна не выиграла. Американцы проиграли Бельгии со счетом 1:4, а сам Фоларин был не особо заметен на поле. Сборная США вылетела с турнира — на данный момент это так. Хотя от опозорившейся ФИФА, кажется, можно ждать чего угодно.