Овечкин рассказал о своих целях на сезон

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью клубной пресс-службе рассказал о своих целях на сезон.

В начале июля 40-летний форвард подписал новый однолетний контракт с «Вашингтоном» с зарплатой $4,25 млн. Овечкин признался, что на само подписание соглашения ушло 10 минут.

«Во-первых, это плей-офф. А затем — победа в Кубке, потому что это, вероятно, будет мой последний год. И если вы посмотрите на состав, на глубину состава, очевидно, что Логан Томпсон — первоклассный вратарь, у нас отличная линия защиты, а усиления в нападении возвращают нас в число претендентов на Кубок Стэнли», — сказал Овечкин.

Еще до переподписания Овечкина «Вашингтон» заполучил в свои ряды нападающих Алекса Така, Джордана Карью, Буна Дженнера и защитника Винсента Деарне.

В минувшем сезоне «Кэпиталз» не попали в плей-офф.