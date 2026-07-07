В Парагвае назвали Мбаппе дикарем: «Даже не научился писать»

Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья опубликовала возмутительный расистский пост после поражения национальной команды на чемпионате мира по футболу от сборной Франции.

Французы победили в матче 1/8 финала со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе, на которого и была направлена вся ярость политика.

«Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе», — написала Амарилья.

Федерация футбола Франции направила заявление в прокуратуру по поводу расистских заявлений Амарильи. В нем указывается, что высказывания сенатора «совершенно отвратительны и неприемлемы».

Килиан Мбаппе возглавляет снайперскую гонку на чемпионате мира, забив семь мячей. Столько же у норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Лионеля Месси.

Сборная Франции в четвертьфинале сыграет с командой Марокко.

Ранее известный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт назвал сборную Франции «африканской командой».