В Парагвае назвали Мбаппе дикарем: «Даже не научился писать»
Сенатор из Парагвая Амарилья назвала французского форварда Мбаппе дикарем
Фото: [ФИФА]
Сенатор из Парагвая Селеста Амарилья опубликовала возмутительный расистский пост после поражения национальной команды на чемпионате мира по футболу от сборной Франции.
Французы победили в матче 1/8 финала со счетом 1:0, единственный мяч с пенальти забил Килиан Мбаппе, на которого и была направлена вся ярость политика.
«Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе», — написала Амарилья.
Федерация футбола Франции направила заявление в прокуратуру по поводу расистских заявлений Амарильи. В нем указывается, что высказывания сенатора «совершенно отвратительны и неприемлемы».
Килиан Мбаппе возглавляет снайперскую гонку на чемпионате мира, забив семь мячей. Столько же у норвежца Эрлинга Холанда и аргентинца Лионеля Месси.
Сборная Франции в четвертьфинале сыграет с командой Марокко.
Ранее известный парагвайский голкипер Хосе Луис Чилаверт назвал сборную Франции «африканской командой».