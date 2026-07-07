Сборная Бельгии опубликовала издевательский пост в адрес ФИФА после победы над американцами

Пресс-служба сборной Бельгии после победы над сборной США (4:1) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу отреагировала на предшествующий матчу скандал.

Напомним, ФИФА разрешила участие в матче американскому нападающему Фоларину Болагуну, который в предыдущей игре получил красную карточку. Произошло это после того, как главе ФИФА Джанни Инфантино позвонил президент США Дональд Трамп.

Бельгийцы опубликовали фотографию нападающего Ромелу Лукаку, забившего четвертый мяч в ворота американцев, и подписали «Отмените это».

Сборная Бельгии прошла в четвертьфинал турнира, где сыграет со сборной Испании.

Вмешательство Трампа в проведение чемпионата и неуклюжая позиция ФИФА вызвали возмущение во всем футбольном мире.