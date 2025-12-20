Эксперт Fit Service перечислил обязательные вещи для авто зимой — от пуско‑зарядного устройства до запаса воды

Эксперт предупредил, что в зимнее время в зоне риска всегда находится аккумулятор автомобиля. Не стоит забывать, что подвести может и батарея мобильного телефона. На подобные случаи в машине важно иметь внешний аккумулятор или автономное пуско-зарядное устройство, способное заряжать гаджеты.

По мнению специалиста, полезным будет фонарик. Лучше, чтобы прибор крепился на лоб. Фонарик поможет не только во время ремонтных работ, но и сделает водителя на обочине более приметным. Зимой также возрастет риск застрять в сугробе. В таком случае пригодится лопата, песок, специальные резиновые коврики, трос для буксировки и рабочие перчатки.

Эксперт рекомендует на дальние поездки иметь запас еды и всегда хранить в пластиковой емкости в автомобиле воду. Другая тара в мороз может разорваться. В перечень важных предметов эксперт также отнес аэрозоль для обледенения замков и стекол, а также микрофибровые салфетки.

Ранее сообщалось, что штраф за непристегнутый ремень на заднем сиденье достигает 3 тыс. руб.