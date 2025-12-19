Пристегивайся — останешься жив: почему один простой жест в машине может спасти жизнь в 75 % случаев

В Роскачестве напомнили о правилах поведения в автомобиле, которые снижают риск травмирования и летальных исходов, сообщил REGIONS. Одно из главных требований — пристегиваться. В случае происшествия пристегнутые люди выживают в 75 случаях из 100 и в два раза реже получают травму.

«Использование ремней безопасности повышает шансы выживания водителя: в 2,3 раза при лобовом столкновении, в 1,8 раз при боковом столкновении и в 5 раз, если автомобиль опрокидывается», — отмечается на сайте Роскачества.

В ведомстве напомнили, что пристегиваться рекомендовано водителю и всем пассажирам вне зависимости от того, переднее или заднее сидение занимает пассажир во время поездки. Следить за действиями пассажира входит в обязанность водителя.

«Водитель транспортного средства, оборудованного ремнями безопасности (это все автомобили) обязан пристегиваться сам и следить за тем, чтобы пристегивались пассажиры, при движении на этом транспортном средстве (п. 2.1.2 ПДД РФ)», — говорится в сообщении.

По данным Роскачества, пассажиры в возрасте до 7 лет имеют право на передвижение исключительно в автокресле. В возрасте от 7 до 11 лет — в автокресле или на сидении с использованием штатного ремня безопасности (при условии занимания заднего сидения). На переднем — только автокресло. Детям с 12 лет разрешено пользоваться штатными ремнями.

В ведомстве напомнили, что требование пристегиваться обусловлено рисками для людей. Однако не стоит забывать и о штрафе за нарушение ПДД в размере 3 тыс. руб. Если пристегнуться забыл пассажир, деньги взимают с водителя.

Ранее сообщалось, что омичи-приколисты с двумя рулями получили штраф за отсутствие ремня безопасности.