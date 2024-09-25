Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых дал несколько обещаний: содействовать в прекращении огня, в урегулировании конфликта с Россией мирным способом и возобновлении зерновой сделки, сообщили РИА Новости.

Президент Турции прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Украинского лидера он принял в «Турецком доме». Участники встречи обсудили региональные и мировые вопросы, способы завершения СВО и сотрудничество между странами. Канцелярия турецкого лидера опубликовала позицию Эрдогана относительно СВО: конфликт реально закончить дипломатическим путем, причем Украина может сохранить целостность и суверенитет.

«Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

Турция будет оказывать содействие в достижении прочного и справедливого мира. Первым этапом станет прекращение огня. Турецкий президент также заявил о важности Черноморской зерновой инициативы. Эрдоган отметил, что усилия по ее возрождению будут продолжены.

Напомним, зерновая сделка была прекращена по инициативе России. Специалисты обнаружили факты недобросовестности со стороны Украины. Предполагается, что Киев вывозил на суднах зерно, а ввозил неучтенную военную технику союзников. Кроме того, прикрываясь гуманитарной миссией, в Киеве могли наладить канал распространения запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что постпред России в ООН Небензя назвал условие преждевременного завершения СВО.