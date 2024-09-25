Постпред России в ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Спикер назвал главное условие для завершения СВО мирным способом. Выступление опубликовано на сайте Постоянного представительства РФ при ООН.

Постпред РФ в ООН заявил, что Россия всегда относилась к украинцам как к братскому народу. Однако западные лидеры стали негативно воздействовать на страну. Постепенно Украина превратилась в неонацистское русофобское государство. Особенно беспокоили планы Киева вступить в НАТО. СВО было вынужденной мерой.

Василий Небензя призвал украинское правительство реально оценивать ситуацию. Власти постоянно заявляют о планах победить в СВО. Вместо этого дипломаты могли бы находить способы выхода из кризиса и реализовывать их. Украинцы и россияне исторически связаны друг с другом. Россия стремится к миру.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой «раковой опухоли», которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <...> мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», — заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Постпред РФ в ООН Небензя отметил, что украинцы не хотят участвовать в СВО. Они находят способы, как незаконно покинуть свою страну. Если не получается, то оказавшись в рядах ВСУ, многие дезертируют. Президент Украины Владимир Зеленский в начале вооруженного конфликта был готов подписать мирное соглашение, но его отговорили западные политики.

Ранее военный эксперт Поликарпов заявил в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» о предпосылках для госпереворота на Украине.