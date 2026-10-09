Фильмы за минуты и игры без задержек: что даст 5G жителям Подмосковья

В Подмосковье сети пятого поколения появятся там, где пользователей особенно много, а действующая инфраструктура уже работает на пределе. Для людей это означает не только более быстрый мобильный интернет — комфортнее станут стриминг, игры и видеозвонки. Компании и городские службы получат дополнительные возможности для автоматизации. Как технология может изменить жизнь региона, REGIONS рассказал Дмитрий Рылов, вице-президент-директор МТС в Московском регионе.

Скорость, которая меняет привычки

Массовое развертывание 5G начнется с крупных городов Подмосковья. Приоритет — технологическая нейтральность: новый стандарт подключат к уже существующей инфраструктуре LTE. Первыми в списке стоят центральные и самые людные районы. Как отметил Рылов, основная часть базовых станций МТС в регионе готова к такому переходу уже сейчас.

Затем в дело пойдут частоты 4,9 ГГц, отведенные именно под 5G. Сети построят по решению регулятора, причем на отечественном оборудовании — в МТС это базовые станции российского производителя «ИРТЕЯ», дочерней структуры оператора.

Для рядового пользователя главный эффект — скорость. Как оценивает эксперт, на выделенных частотах она может доходить до 1,5 Гбит/с. На практике это означает, что сезон сериала в 4К скачается за пару минут, а фильм в HD — примерно за десять секунд. Тяжелые онлайн-игры можно будет запускать прямо с телефона без лагов, видеоконференции и стримы пойдут без зависаний. Заодно 5G снимет часть нагрузки с LTE-сетей, что особенно важно для крупных городов.

«Главным получателем выгод и эффекта от внедрения 5G станет бизнес и госсектор. Помимо скоростей в 1–3 Гбит/с бизнес получит гарантированное качество, возможность управлять сетью, низкую задержку передачи сигнала — 1–10 мс, и подключение множества устройств», — рассказал Рылов.

От складов до беспилотников: промышленный потенциал

Но самые впечатляющие перемены 5G способен принести не в смартфоны, а в отрасли. Столичный регион — это крупный узел логистики и транспорта: здесь сходятся федеральные автотрассы и железные дороги, работают аэропорты, промышленные и складские комплексы. Именно поэтому оператор видит в Подмосковье перспективную площадку для проектов пятого поколения в транспортной и логистической сфере.

Что это может быть на практике? Датчики, которые следят за состоянием техники в режиме реального времени. Краны и погрузчики, управляемые дистанционно. Беспилотные перевозки внутри складов. А еще — видеоаналитика, обрабатывающая данные сразу с множества камер.

Ранее эксперт Рылов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда у всех россиян появится 5G и что изменится для пользователей.