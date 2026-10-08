5G в России: когда появится у всех и что изменится для пользователей

После решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) о выделении операторам связи «большой четверки» частот 5G в диапазоне 4,63-4,99 ГГц и разрешении использовать в новом стандарте частоты, выделенные под LTE, все крупные операторы запустили сети 5G в нескольких городах России. Сейчас им предстоит следующий этап подготовки коммерческих сетей 5G. Технология не появится одновременно по всей стране: сначала ее будут запускать в местах с самым высоким потреблением мобильного трафика. Когда это произойдет и что получат обычные пользователи, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал вице-президент-директор МТС в Московском регионе Дмитрий Рылов.

По его словам, путь до полноценного коммерческого запуска еще не завершен. Регуляторам предстоит утвердить правила применения оборудования 5G, провести его сертификацию и выдать разрешения на использование частот. Операторам, в свою очередь, необходимо развернуть сеть на отечественном оборудовании.

На первом этапе 5G будет работать поверх существующей LTE-инфраструктуры, а новые базовые станции 5G будут появляться прежде всего там, где мобильные сети сильнее всего загружены.

«На первом этапе, как и в большинстве стран мира, сети 5G в России будут строиться в местах наибольшего потребления трафика. Пользователи получат прирост скорости на новых частотах 4,9 ГГц, а гигабитные сети 5G разгрузят сети LTE в городах, в которых пропускная способность сетей операторов близка к исчерпанию», — объяснил эксперт.

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Для простого пользователя переход будет заметен прежде всего при работе с тяжелым контентом. В гигабитных зонах скорость может достигать 1,5 Гбит/с: большие файлы, фильмы и игры будут загружаться значительно быстрее, а облачные приложения работать комфортнее. Еще одно преимущество проявится в местах с большим количеством людей — например, на концертах и спортивных матчах, где мобильная сеть может испытывать высокую нагрузку.

При этом новый смартфон, считает эксперт, понадобится не всем. По данным МТС, около 40% используемых абонентами устройств в России (в Московском регионе этот показатель выше — около 50%) поддерживают 5G.

Назвать одну дату, когда 5G станет доступен всем россиянам, нельзя. Сеть будут разворачивать постепенно — сначала в наиболее загруженных городских локациях. При этом главным получателем выгод и эффекта от внедрения 5G станет бизнес. Технология уже проходит апробацию в промышленности, транспорте и логистике, где ее высокая скорость, емкость и низкая задержка позволяют создавать частные сети для автоматизации предприятий, удаленного контроля и обработки больших объемов данных.

В компании ожидают, что на первом этапе это будут отрасли с высоким риском человеческого фактора — транспорт и логистика, нефтегазовый сектор, горнодобывающая отрасль, энергетика и портовая инфраструктура. Затем подключатся сельское хозяйство (умные фермы), ритейл (автоматизированные склады), здравоохранение (телемедицина и диагностика), ТВ и медиа, строительство.