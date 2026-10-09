От глазного банка до гвоздя в черепе: как в Подмосковье спасают зрение

Еще недавно жителям Подмосковья со сложными болезнями глаз приходилось пробиваться в столичные клиники. Сегодня регион полностью закрывает этот маршрут: помощь от диагностики до сложнейших операций доступна на месте, сообщил REGIONS.

Ключевой прорыв — свой «глазной банк» на базе МОНИКИ. Он встроен в единую систему донорства области и объединяет 37 медучреждений. Теперь, как только появляется донор, запускается четкий алгоритм: ткань быстро забирают и консервируют. Для пациентов это значит меньше ожидания и строгий контроль качества на каждом этапе.

«Теперь все этапы объединены в единую систему. Ключевую роль играет хирургический центр координации донорства и трансплантации, обеспечивающий своевременное выявление доноров и забор тканей. Для жителей Подмосковья это — сокращение времени ожидания операции, доступность лечения в регионе и полный контроль качества на всех этапах», — пояснили в Министерстве здравоохранения области.

Ускорить и расширить лечение помогает новое оборудование. С начала 2026 года в 26 больницах региона установили около 70 единиц техники на ₽223 млн. В арсенале врачей — когерентные томографы, фундус‑камеры, портативные УЗИ, щелевые лампы с компьютерным блоком и лазерные системы, включая желтый лазер для патологий сетчатки.

«Современная медтехника позволяет внедрять в регионе новейшие методы диагностики и лечения заболеваний органов зрения и сокращать время ожидания помощи», — отметили в ведомстве.

На практике это позволяет браться за редкие и тяжелые случаи. В МОНИКИ удалили дакриолит — редкий «слезный камень», из‑за которого у пациента не прекращалось слезотечение. Там же спасли зрение мужчине с производственной травмой: врачи извлекли металлический стержень рядом с крупными сосудами — любое повреждение грозило летальным исходом.

«Гвоздь находился рядом с крупными сосудистыми сплетениями. Их повреждение грозило летальным исходом. В ходе операции врачи аккуратно извлекли гвоздь и ушили рваную рану склеры — оболочки глазного яблока», — рассказали в министерстве.

В Пушкинской больнице восстановили смыкание века у женщины после осложненной блефаропластики: это уберегло роговицу от изъязвления. В Люберцах пациенту со смещенным хрусталиком вернули способность читать и ориентироваться в пространстве.

Активно развивается и детская офтальмология. В центре Рошаля в Красногорске провели показательные операции в прямом эфире: удаление вторичной катаракты у 6‑месячного ребенка, коррекция птоза по авторской методике, эндоскопические вмешательства на слезоотводящих путях. А годом раньше там же впервые в России имплантировали искусственный хрусталик нового поколения пятилетней девочке — за ходом операции следили более 800 специалистов.

«В регионе продолжает развиваться офтальмологическая служба: в прошлом году врачи провели более 52 тыс. операций на глазах — это почти на 10 тыс. больше, чем годом ранее. Рост стал возможен благодаря открытию стационаров кратковременного пребывания, обновлению медицинского оборудования и четко выстроенной работе опытных врачей-офтальмологов», — заявили в Минздраве Подмосковья.

Итоги говорят сами за себя: в прошлом году в Подмосковье выполнили свыше 52 тыс. офтальмологических операций — почти на 10 тыс. больше, чем годом ранее. При этом 95% вмешательств проводят малоинвазивными методами: так снижается риск осложнений и сокращается восстановление.

Ранее офтальмолог Шилова рассказала, что одна ночь без сна ухудшает четкость зрения.