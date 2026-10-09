Лифт застрял: спасатель перечислил ошибки, которые могут стоить жизни

Если лифт остановился между этажами, паниковать обычно не стоит — ситуация сама по себе не угрожает жизни. Куда опаснее попытки покинуть кабину в одиночку: они нередко приводят к травмам. Как правильно вести себя до приезда специалистов и какие действия недопустимы, REGIONS объяснил Андрей Калгин, начальник Управления по организации пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и оперативно-аналитической работы ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Остановка лифта между этажами — ситуация штатная и, как правило, не опасная: кабина не герметична, воздух в нее поступает, поэтому паниковать и тем более выбираться самостоятельно не нужно», — объяснил Калгин.

Для начала специалист рекомендует воспользоваться кнопкой вызова диспетчера — в современных лифтах она встроена прямо в кабину. Если связаться не удалось или такой кнопки нет, остается набрать 112.

В разговоре с диспетчером нужно назвать адрес, а если он известен — номер лифта. Также следует уточнить, находятся ли внутри дети или пожилые люди и требуется ли кому-то медицинская помощь.

Пока помощь в пути, пассажирам лучше оставаться в кабине. Самостоятельно открывать или раздвигать двери нельзя, как и пытаться выбраться между этажами, выпрыгивать из кабины, спускаться или подниматься по шахте.

«Нельзя прыгать и раскачивать кабину — нужно стоять спокойно, лучше у стены в стороне от дверей», — подчеркнул Калгин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Спасатель отдельно предупредил об опасности потолочного люка. Попытка выбраться через него может обернуться бедой: кабина способна внезапно прийти в движение, а шахта — это пространство значительной высоты.

Освобождать пассажиров должен диспетчер лифтовой службы или электромеханик. Если остановка произошла во время пожара или при задымлении, об этом нужно сразу сообщить диспетчеру и действовать по его указаниям.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завершили капитальный ремонт 622 домов по региональной программе.