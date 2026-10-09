Кучеров против Капризова, дубль Свечникова: русский день в НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь на 9 октября состоялось 10 матчей регулярного чемпионата. В большинстве из них отчетливо был заметен «русский след».

Противостояние двух лучших российских игроков

В матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд» случилось противостояние двух лучших российских нападающих прямо сейчас: Никита Кучеров против Кирилла Капризова.

«Тампа» большую часть матча владела преимуществом и одержала третью победу подряд (3:2), хотя в концовке у ворот «Молний» было очень тревожно.

В личном споре россиян Кучеров также превзошел Капризова. У него две результативные передачи против одной у оппонента. Форварда «Тампы» набрал 6 (1+5) очков в четырех матчах сезона, а нападающего «Миннесоты» после такого же количества игр 4 (3+1) балла.

Свечников приносит победу «Каролине»

Фото: [ ХК «Каролина Харрикейнз» ]

Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» набирает ход. После двух поражений на старте «Ураганы» одержали третью победу подряд, разгромив «Ванкувер» со счетом 7:2.

Победной стала шайба российского форварда Андрея Свечникова. Нападающий «Каролины» оформил в этом матче дубль, причем обе шайбы забросил в большинстве.

Свечников признан третьей звездой матча. Его достижения в начале встречи превзошел затем Логан Станковен, который забил в равных составах, в большинстве и в меньшинстве.

Победы вратарей

Фото: [ Петр Кочетков/ХК «Каролина Харрикейнз» ]

В отчетном игровом дне сыграли трое российских голкиперов. Двое из них одержали победы, но и четвертого язык не повернется назвать проигравшим. Сергей Бобровский из «Торонто Мейпл Лифс» получил огромную нагрузку в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ). Ветеран отразил 40 бросков из 43 и дотащил свою команду до серии буллитов, где все же удачливее оказался «Вегас».

Петр Кочетков из «Каролины» одержал свою вторую победу в сезоне. Впрочем, «Ванкувер» в противостоянии с мощной атакой «Харрикейнз» был обречен. Россиянин отразил 18 бросков из 20.

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин обезвредил 22 броска из 23 в матче против «Чикаго Блэкхокс» (4:1). Он чуть-чуть недотянул до шатаута — «Ястребы» сумели распечатать ворота «Островитян» лишь за две с половиной минуты до конца матча.

Другие достижения

Фото: [ ХК «Филадельфия Флайерз» ]

Нападающий «Филадельфия Флайерз» Матвей Мичков забросил свою вторую шайбу в сезоне, реализовав большинство в матче с «Оттава Сенаторз». Однако «Летчики» не смогли удержать даже ничью — 1:2.

Федор Свечков из «Колорадо Эвеланш» поучаствовал в разгроме «Калгари Флеймз» (7:3) результативной передачей. Нападающий отличается во втором матче подряд, в игре с «Виннипег Джетс» (2:3) в его активе были гол и ассист.

В матче «Вегаса» и «Торонто» результативными передачами отметились Иван Барбашев и Кирилл Марченко. У форварда «Рыцарей» 0+4 в сезоне, у новичка «Листьев» — 1+3.