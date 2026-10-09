В ПСЖ хотят скорректировать линию обороны, чтобы у Сафонова было меньше работы

Footmercato: ПСЖ может перекроить линию обороны, «чтобы защитить Сафонова»

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике может выставить экспериментальный состав на матч 6-го тура Лиги 1 против «Ле-Мана», пишет издание Footmercato.

По данным источника, специалист готовится провести ротацию и уберечь игроков от возможных травм накануне матча Лиги чемпионов 14 октября против «Манчестер Сити».

Утверждается, что наибольшие изменения произойдут в линии обороны, «чтобы защитить Матвея Сафонова». Выход российского голкипера прогнозируется в стартовом составе.

После пяти туров ПСЖ занимает лишь шестое место в чемпионате Франции с восемью очками, «Ле-Ман» располагается на девятом месте с шестью баллами.

Ранее Матвей Сафонов рассказал, что в бытность игроком «Краснодара» конфликтовал с Джоном Кордобой, с которым однажды чуть не подрался.

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