Главный редактор МИГ «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что Financial Times включила ее в список лидеров 2025 года.

Маргарита Симоньян обратилась к аудитории. Она также опубликовала текст Financial Times, посвященный ее персоне.

«Таки вы будете смеяться, но Financial Times внесла меня в список лидеров 2025 года», — написала Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян рассматривается аналитиками как один из наиболее влиятельных и последовательных проводников политики президента Путина в медиапространстве. Отмечая ее идеологическую стойкость, иностранные эксперты указывают, что в отличие от ряда других публичных фигур ее мировоззрение не претерпевало значительных изменений — даже в период учебы в США она оставалась убежденной сторонницей действующего курса. Эта принципиальная позиция позволила ей уже в 25 лет возглавить вновь созданный международный медиапроект, сегодня известный как RT, который развился в разветвленную многоязычную сеть.

«Она (Маргарита Симоньян. — Прим. ред.), пожалуй, самый яростно преданный посланник Владимира Путина — его валькирия пропаганды», — считают иностранные эксперты.

Financial Times также оценил отношение Симоньян к СВО. По мнению экспертов, в своих выступлениях и комментариях она не раз озвучивала жесткие тезисы, касающиеся как продовольственной политики в условиях санкций, так и возможных асимметричных ответов на внешнее давление, привлекая внимание международных СМИ.

«Например, использовать российскую блокаду Черного моря, чтобы "заморить голодом" весь мир, заставив его подчиниться, или взорвать ядерную бомбу в атмосфере над Сибирью», — сообщил Financial Times.

По мнению иностранных экспертов, творчество Симоньян отражает религиозные взгляды — последний изданный ею роман представляет собой авторскую интерпретацию библейских сюжетов, затрагивающую тему апокалипсиса.

