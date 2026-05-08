Треть россиян уже худеют к лету

Аналитики сервисов по поиску работы и платежных систем провели исследование и выяснили, как россияне готовятся к летнему сезону. С результатами ознакомилась « Газета.Ru ». Согласно опросу, 30% респондентов уже находятся в процессе похудения, еще 7% планируют начать в ближайшее время, а 3% не могут этого сделать по медицинским показаниям.

Исследование также показало, на что готовы люди ради достижения цели. 48% опрошенных согласны раньше вставать по утрам, чтобы заниматься спортом перед работой. 22% рассматривают возможность сменить текущую работу на более подвижную. 19% могут поменять свой трудовой график. 4% респондентов выразили готовность уволиться, чтобы посвящать больше времени тренировкам. Еще 2% участников согласны перейти на полставки, в то время как другие варианты выбрали 5%.

Руководитель направления сопровождения ключевых клиентов одной из платежных систем Наталья Лапшина, комментируя данные транзакций за апрель, отметила, что весна традиционно становится периодом, когда россияне активно вкладываются в здоровье и физическую форму. По ее словам, число покупок биологически активных добавок и спортивного питания выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил около 11 800 рублей. Она подчеркнула, что это говорит об осознанном подходе потребителей к подготовке к лету и их готовности инвестировать в качественные продукты.

Платежная аналитика также зафиксировала рост спроса на абонементы в фитнес-клубы и оздоровительные центры — он увеличился на 19%, при этом средний чек остался стабильным и составил чуть более 6 300 рублей. Аналитики связали это с тем, что рынок адаптировался к запросам аудитории: клубы предлагают гибкие форматы членства, а потребители научились находить оптимальное соотношение цены и качества услуг.

Интересная динамика, по данным исследования, наблюдается в сегменте спортивной одежды. Рост числа покупок составил 9%, однако средний чек незначительно снизился — на 3%, до 11 393 рублей. Аналитики сделали вывод, что покупатели стали прагматичнее и чаще выбирают функциональные вещи, предназначенные для регулярных тренировок.

Что касается мотивации, то 74% опрошенных назвали главным стимулом для работы над собой здоровье и хорошее самочувствие. 41% респондентов мотивируют комплименты окружающих. Летний отпуск на пляже и покупка новой одежды привлекают по 22% участников опроса. Другие причины отметили 4%.

Исследование также раскрыло, как худеющие делятся своими успехами. 15% опрошенных рассказывают о результатах коллегам за обедом или чашкой кофе. Еще 7% худеют совместно с сослуживцами. 33% респондентов делятся информацией иногда, когда возникает соответствующая тема.

