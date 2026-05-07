После 50 жизнь только начинается: психиатр назвал четыре простых ключа к счастью

Кризис среднего возраста — не приговор, а трамплин. Психиатр Энрике Рохас раскрыл формулу счастья для тех, кому за 50. Все, что нужно, — четыре простых составляющих. И ни одной — про молодость. Об этом сообщает El Confidencial.

Вопреки страхам, жизнь после полувека может быть ярче, чем в 20. Психиатр Энрике Рохас назвал четыре кита, на которых держится эмоциональное благополучие. Это любовь, работа, культура и дружба. Но не в том смысле, к которому мы привыкли.

Любовь после 50 — это не страсть и не «американские горки». Это внутренний покой, безмятежность и равновесие. Никаких драм, никаких бессонных ночей из-за ссор. Только тихая гавань. Работа перестает быть просто способом заработать на хлеб. Она должна приносить удовлетворение, ощущение, что вы делаете что-то важное. Если ваша деятельность вас не радует — меняйте ее, пока не поздно.

Культура — это не стриминговые платформы и не лента в соцсетях. Это живые мероприятия, выставки, театры, книги. То, что заставляет мозг работать, расширяет кругозор и отрывает от экрана. И наконец, дружба. Верная, проверенная годами, без деструктивной критики и зависти.

Ранее протоиерей объяснил, зачем креститься в автобусе при виде храма.