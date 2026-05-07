Эксперт предупредил о последствиях длительной стоянки авто под солнцем

Современные автомобили создаются с учетом эксплуатации в различных климатических условиях, включая длительное пребывание под палящим солнцем. Однако постоянная стоянка на жаре все же способна привести к ряду негативных последствий. Об этом « Ленте.ру » сообщил автоэксперт Александр Петров.

По словам специалиста, прежде всего высокие температуры отражаются на состоянии салона. Под воздействием солнца пластиковые элементы могут терять цвет, выгорать и покрываться трещинами. Хотя на технические характеристики автомобиля это не влияет, подобные изменения способны снизить его привлекательность при дальнейшей продаже и стать поводом для торга со стороны покупателей.

Эксперт также отметил, что регулярное нахождение машины под открытым солнцем негативно сказывается на лакокрасочном покрытии. Со временем кузов теряет блеск, а поверхность становится тусклой и приобретает характерный меловой налет, особенно заметный на автомобилях темных оттенков. Эти дефекты не отражаются на работе транспортного средства, однако существенно ухудшают его внешний вид.

При этом основные технические узлы, включая двигатель, коробку передач и тормозную систему, по словам Петрова, обычно не страдают даже после продолжительной стоянки в жарких условиях. Тем не менее перед запуском автомобиля, который долгое время находился под солнцем, специалист рекомендовал внимательно осмотреть аккумулятор. В случае появления вздутия или деформации батареи от эксплуатации лучше отказаться.

Кроме того, эксперт посоветовал владельцам автомобилей во время летних отпусков по возможности оставлять транспорт на крытых парковках или использовать защитный тент. Это поможет избежать дополнительных расходов на восстановление внешнего состояния машины после жары.

