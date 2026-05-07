«Вы что, сюда все Одинцово позвали?» Звезда Gazan устроил спонтанный концерт в подъезде дома

Популярный исполнитель превратил обычный подъезд в концертную площадку. В ЖК подмосковного Одинцова певец внезапно для себя оказался в окружении десятков фанатов. Увидев толпу, звезда не растерялся и выдал экспромт, который уже завирусился в сети. Об этом сообщает REGIONS .

Gazan взял паузу и спел для поклонников несколько строк из своего будущего хита. Фанаты в восторге. Для репера, который известен в шоу-бизнесе своими хитами, такой квартирник стал отличным пиаром.

Молодежь называет этот формат общения со звездой самым запоминающимся в жизни. Так, 15-летняя Алина, застывшая в первых рядах, призналась, что это было искренне и душевно.

