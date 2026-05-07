Профессор экономического факультета НИУ ВШЭ Николай Берзон в беседе с « Газетой.Ru » заявил, что ипотечные платежи сегодня сопоставимы с арендной платой за квартиру. При этом он отметил ключевое различие: собственное жилье со временем дорожает, тогда как арендованная квартира никогда не станет полноценным активом.

Экономист выразил убеждение, что приобретать собственную квартиру нужно, особенно если речь идет о молодой семье, которая может получить определенные льготы от государства. По его мнению, низкие процентные ставки по ипотеке делают такой выбор очевидным. Если же государственных льгот нет, а процентные ставки остаются высокими, признал Берзон, здесь необходимо считать. Он рассказал, что в течение трех лет они проводили расчеты: сравнивали ежемесячную аренду квартиры с коммунальными платежами и ежемесячные платежи по ипотеке. Суммы, по его данным, примерно сопоставимы.

Профессор обратил внимание на временной горизонт: ипотека берется на 25 лет, и по прошествии этого срока человек становится полноправным собственником квартиры. За это время, подчеркнул он, жилье дорожает в несколько раз. Если же все эти годы снимать жилье и платить арендную плату кому-то другому, через четверть века человек остается без квартиры.

Берзон также заявил, что жилье в собственности означает независимость. Собственную квартиру он назвал крепостью, куда человек приходит после работы уставшим и может отдохнуть. В своей квартире, по его словам, можно обустроить все так, как нравится, а не так, как решили хозяева при аренде: подобрать мебель по душе и создать максимальный комфорт. Комфортное жилье в собственной квартире, резюмировал экономист, — это более эффективный способ и с точки зрения отдыха после работы, и с точки зрения накопления богатства. Квартира находится в собственности и становится личным активом. Если в силу каких-то причин потребуются деньги, заключил он, такую квартиру можно продать в несколько раз дороже первоначальной цены.

