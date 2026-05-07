«Покормила голубей — отмой иномарки»: в Балашихе пенсионерка испортила две машины и поплатится рублем

Пенсионерка хотела угостить птичек, а в итоге «угостила» владельцев двух иномарок дорогой мойкой. В Балашихе стая голубей, слетевшаяся на пшено, буквально за минуту превратила кузова авто в свалку фекалий. Теперь женщине грозит не только недовольство соседей, но и реальная ответственность. Об этом сообщает REGIONS .

Обычный день на придомовой парковке обернулся скандалом. Пожилая женщина решила покормить голубей. Но порыв ветра разнес пшено прямо над двумя иномарками. Птицы налетели тучей и обработали машины так, что те покрылись толстым слоем «продуктов».

В комментариях уже пишут, что если такие случаи повторятся, то придется обращаться в полицию. Но можно ли наказать добрую бабушку? Юрист Гульназ Измайлова пояснила: прямого запрета на кормление птиц во дворе нет (если нет специальных знаков). Но если из-за этого испортили чужое имущество — нарушение налицо.

Если владелец машины докажет, что женщина действовала осознанно и допустила порчу, то ее могут оштрафовать по статье 7.17 КоАП (умышленное повреждение чужого имущества). Штраф — от 300 до 500 рублей. Плюс придется возместить стоимость профессиональной мойки и, возможно, полировки (до нескольких тысяч рублей).

Юрист советует сначала поговорить с соседкой по-хорошему. Объяснить, что бесконтрольное кормление голубей не только вредит машинам, но и угрожает здоровью (птицы переносят инфекции) и портит вид двора. Если не поможет — тогда в полицию.

