Ученые засняли эффектную вспышку на Солнце

Ученые зафиксировали и опубликовали видеозапись эффектной вспышки на Солнце, произошедшей около полутора часов назад. Кадры появились в Telegram -канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В описании к видео исследователи пояснили, что на левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен. На кадрах, выполненных в фиолетовом спектре, виден выброс солнечного вещества, который по форме напоминает взмах птичьих крыльев.

В учреждении также предупреждали, что 7 и 8 мая на Земле ожидается повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Это явление, по данным ученых, связано с прогнозируемым ростом скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.

