«Белкопад» в парках: что делать, если на тропинке лежит крошечный бельчонок — советы зоолога

Гуляя по парку, вы вдруг видите на траве крошечного бельчонка. Сердце разрывается: забрать, спасти, обогреть. Стоп! Зоолог Филипп Тумасьян предупреждает: часто ваше вмешательство только вредит. «Белкопад» — естественный процесс, и в большинстве случаев мама-белка сама справится.

В конце весны у белок подрастает второе поколение. Любопытные бельчата впервые выбираются из гнезда, неуверенно скачут по веткам и падают. Люди, видя пушистый комочек на тропинке, хватают его и несут домой. А зря.

По словам зоолога, мать-белка вполне способна спуститься за детенышем. Она возьмет его в зубы и вернет в гнездо. Она будет продолжать растить, кормить, защищать. Но если рядом стоит человек, белка испугается и не приблизится. Поэтому правило №1: отойдите на расстояние, понаблюдайте 10–15 минут. Скорее всего, мама уже спешит на помощь.

Когда же нужно вмешиваться? Если бельчонок явно травмирован (хромает, лежит без движения, у него кровь). Если вокруг кружат вороны или бегают кошки и собаки. Если мать не появляется долгое время (час-два). В этих случаях не бегите домой, не пытайтесь выкормить детеныша молоком или детским питанием. Белка — дикое животное, ее пищеварение очень специфично. Вы можете убить его «добротой».

Звоните волонтерам, которые занимаются реабилитацией диких животных, или в природоохранные службы. Специалисты подскажут, что делать, и примут бельчонка. Выкармливание и подготовка к возвращению в природу требует профессиональных знаний.

