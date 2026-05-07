Эксперт рассказала, как мужчинам выбрать шорты на лето

Специалист в сфере моды Яна Еркович дала рекомендации по выбору мужских шорт для повседневного городского гардероба. По ее мнению, при выборе такой одежды особое внимание стоит уделять длине модели. Ее комментарий поступил в распоряжение « Ленты.ру ».

Эксперт отметила, что наиболее универсальным вариантом считаются шорты выше колена, но не слишком короткие. Оптимальной длиной она назвала модели, заканчивающиеся примерно на несколько сантиметров выше колена, поскольку такой фасон способен визуально сделать силуэт более вытянутым и при этом сохранить сдержанный внешний вид.

Также специалист указала, что подобные шорты легче сочетать с различными элементами гардероба. По ее словам, они подходят не только к базовым футболкам и лонгсливам, но и к более объемным вариантам верхней одежды, включая свободные пиджаки.

Отдельно эксперт обратила внимание на модели длиной ниже колена. По ее оценке, такие варианты могут визуально делать фигуру более массивной и уменьшать ощущение пропорциональности. Особенно это касается карго-шорт с крупными накладными карманами, которые способны создавать более тяжелый и неформальный образ.

