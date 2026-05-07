Массажист-реабилитолог объяснил, чем спортивный массаж отличается от классического

Интенсивные физические нагрузки — будь то занятия в тренажерном зале или игры в любительской футбольной лиге — неизбежно сопровождаются микротравмами, перенапряжением мышц и риском развития хронической усталости. Массажист-реабилитолог, основательница студии спортивного восстановления Валерия Гребень в беседе с « Газетой.Ru » рассказала, что эти проблемы эффективно решаются с помощью спортивного массажа.

Специалист объяснила главное отличие спортивного массажа от классического — оно заключается в цели. Классический массаж, по ее словам, направлен на лечение спины, снятие стресса или просто расслабление тела приятными прикосновениями. Спортивный же массаж решает конкретные задачи атлета: снять отек после забега, улучшить эластичность мышц перед стартом или разбить спайки после перенесенной травмы.

Гребень также обратила внимание на различия в технике выполнения. Спортивный массажист, по ее описанию, работает глубже, агрессивнее и зачастую болезненнее, чем классический. В его арсенале — не только поглаживания, но и выжимания, разминания и даже ударные техники. Если в классическом массаже скорость движений медленная, то в спортивном — быстрая и ритмичная, чтобы «разогнать» кровь. Реабилитолог отметила, что многие ошибочно считают спортивный массаж уделом только профессиональных спортсменов. На самом деле, по ее мнению, регулярная профилактика необходима всем, кто испытывает физические нагрузки.

Даже если человек просто ходит в фитнес-центр и работает с весом, массаж усиливает эффект от тренировок, подчеркнула Гребень. Если же по выходным он играет в футбол, бегает в парке или занимается кроссфитом, спортивный массаж помогает быстрее восстанавливаться и избегает хронического переутомления. Специалист сравнила эту процедуру с обязательным техническим обслуживанием для мотора — спортсменам без него, по ее убеждению, не обойтись, даже любителям.

Чтобы подобрать правильную технику массажа, нужно понимать, с какой целью человек на него приходит, резюмировала реабилитолог. Обычный массаж, по ее словам, — это удовольствие и релакс, он нужен, чтобы побаловать тело и снять накопившееся напряжение. Спортивный массаж — это эффективный инструмент для восстановления и достижения конкретных физических целей. Она посоветовала выбирать вид массажа исходя из задач: если цель — снять стресс после рабочей недели, подойдет классический. Если же задача — быстрее восстановиться после тренировки, подготовиться к соревнованиям или вернуть мышцам эластичность после травмы, без спортивного массажа не обойтись.

