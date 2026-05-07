«Мутант» или знак судьбы? В Одинцове заметили черную белку — горожане ждут удачи

Жители подмосковной Трехгорки теперь ходят с оглядкой: по улицам поселка бегает не простая белка, а загадочная «гостья» в черной шубе. Местная жительница заявляет, что встретить черную белку в Трехгорке — к удаче. Соседи с энтузиазмом подхватили примету. Об этом сообщает REGIONS .

Но биологи, как водится, разбивают магию наукой. Эколог и охотовед Валерий Аксенов объяснил: перед нами типичный меланист. Повышенное содержание меланина в шерсти — результат генетической мутации. Это не болезнь и не уродство. Так же, как черная пантера — просто леопард в другой «раскраске». Это явление может передаваться по наследству, а распространенность таких особей зависит от географии.

Для местных жителей, впрочем, объяснения ученых — дело десятое. Главное — они стали свидетелями редкости. В России черные белки встречаются нечасто, чаще на севере или в лесах Сибири.

