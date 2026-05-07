«Покупаете «0% жира» и не худеете»: диетолог объяснил главный обман фитнес‑полок

Вы отказались от бургеров и пива, но весы застыли. Секрет — в продуктах с пометкой «0% жира». Диетологи бьют тревогу: эти «диетические» товары превращают ваше похудение в бесконечный круг голода и переедания.

Обезжиренный йогурт — главный враг. Производители убирают жир, но заливают в него искусственные подсластители (сукралозу, аспартам). Вы чувствуете сладкий вкус, а мозг не получает энергии. Результат — через 20 минут вы лезете в холодильник снова. Плюс эмульгаторы и загустители, которые разрушают микрофлору кишечника и вызывают вздутие. Выход: греческий йогурт натуральной жирности без добавок. Добавьте ягоды или мед — и полезно, и вкусно.

Гранола — это замаскированный десерт. Порция в 100 граммов — это 400+ калорий и сахара как в шоколадке. Мало того, быстрые углеводы за час сменяются диким голодом. Берите обычные овсяные хлопья долгой варки или делайте гранолу сами с минимальным количеством сиропа.

Рисовые хлебцы — еще один обман. У них высокий гликемический индекс. Через 30 минут после перекуса сахар резко падает, и вас накрывает неконтролируемый жор. Идеальная замена: яблоко + зернистый творог. Белок и клетчатка накормят вас надолго.

Главное правило: снижайте добавленный сахар. Это уменьшит калорийность, наладит выработку инсулина и заставит организм сжигать жир, а не копить.

