Врач предупредил об опасности сочетания шашлыка и алкоголя

Сочетание шашлыка с алкоголем, особенно крепким, может представлять серьезную опасность для здоровья даже в праздничные дни. Об этом « Газете.Ru » сообщил гастроэнтеролог клиники «Медицина» Евгений Белоусов.

Специалист отметил, что одновременное употребление жареного жирного мяса и спиртных напитков способно нарушать работу желудочно-кишечного тракта, ухудшать отток пищеварительных ферментов и повышать риск развития острого панкреатита и холецистита. Эти состояния требуют срочного медицинского вмешательства.

По словам врача, алкоголь и жирное мясо создают повышенную нагрузку на печень, поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, такая комбинация затрудняет контроль над количеством съеденной пищи и усиливает чувство тяжести после еды.

Белоусов рекомендовал сочетать шашлык не с майонезными соусами и сладкими газированными напитками, а с большим количеством свежих или запеченных овощей, зеленью и небольшими порциями цельнозернового хлеба либо лаваша. Особенно полезными гарнирами он назвал продукты, богатые клетчаткой, включая петрушку, кинзу, укроп, листья салата, огурцы, томаты и сладкий перец.

Гастроэнтеролог также подчеркнул, что сам по себе шашлык может быть частью сбалансированного питания, если выбирать нежирные виды мяса, использовать более легкие маринады и соблюдать умеренность в порциях. При этом свинина и баранина содержат больше животного жира и калорий, из-за чего увеличивается нагрузка на печень, сосуды и сердце.

Отдельно специалист обратил внимание, что людям с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, заболеваниями печени, подагрой и хроническими проблемами ЖКТ в стадии обострения рекомендуется отдавать предпочтение более постным видам мяса и ограничивать объем порций.

Ранее диетолог объяснил главный обман фитнес‑полок.