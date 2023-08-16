Генсек ООН инициирует введение спецназа и военного подразделения на территорию Гаити

Генсек ООН Антониу Гутерреш высказал мнение, что необходимо направить в Гаити подразделения военной поддержки и спецназ. С таким предложением он обратился в письменном виде в Совбез ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что спецназ и особое подразделение позволит стабилизировать обстановку в Гаити, где орудует больше количество преступных организаций, пишет агентство «РИА Новости». Урегулировать ситуацию помогут принудительные меры со стороны правоохранительных органов. Преступные организации вооружены, поэтому без вмешательства со стороны полицейских изменить положение не получится.

Генсек ООН положительно отреагировал на предложение Кении руководить международными силами в Гаити. О таком намерении было объявлено 1 августа. В нынешнем положении НАТО не может вести миротворческую деятельность в Гаити. Антониу Гутерреш призывает остальные страны влиять на ситуацию.

«Урегулирование ситуации с безопасностью в Гаити требует ряда принудительных мер со стороны правоохранительных органов, включая активное применение силы полицейскими в ходе операций против сильно вооруженных бандитских группировок», - отмечается в письме генсека НАТО

Власти Гаити осенью 2022 года обращались за помощью к международному сообществу в связи со стремительным распространением холеры и дефицитом топлива. Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд просил силы НАТО ввести войска в страну, чтобы остановить бандитский беспредел.