Герой из Подмосковья почти 20 км нес на себе раненых бойцов

По информации издания, в настоящее время участник спецоперации выполняет боевые задания на краснолиманском направлении. Дома с победой военнослужащего ждут родные: супруга, четырехлетняя и семилетняя дочери, мама, брат и сестра. Родные гордятся защитником, который проявил героизм: ради спасения раненых товарищей он преодолел путь длиною практически 20 км.

По данным издания, эвакуация усложнялась тем, что противник продолжал атаку. Житель Павловского Посада не бросил раненых товарищей. Несмотря на все трудности, он спасал бойцов.

«Награжден медалью „За отвагу“ за боевые действия на Сватовско-Купянском направлении. Участвовал в штурмах», — прокомментировали в администрации Павлово-Посадского городского округа.

По данным издания, Александр Сумачаков 1985 года рождения учился в школе № 24 родного Павловского Посада. Срочную службу проходил в Мулино Нижегородской области. Тогда он получил опыт работы в мотострелковых войсках. Был мобилизован в 2022 году.

