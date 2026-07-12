«Он просто шел по тротуару»: в Ташкенте погиб бывший участник британской рок-группы Silent Scream Александр Лицкевич

В Ташкенте трагически погиб Александр Лицкевич — музыкант, известный по выступлениям в составе британской рок-группы Silent Scream, сообщает The Voice. Артиста насмерть сбила машина, когда он шел по тротуару. Удар был таким сильным, что жизнь Александра оборвалась мгновенно.

Последние два года Лицкевич жил в столице Узбекистана. Там он нашел новое призвание и стал частью местного танцевального сообщества Social Dance Tashkent. Его коллеги и друзья до сих пор не могут прийти в себя от случившегося. В опубликованном некрологе они назвали Александра не просто талантливым музыкантом, а человеком, который объединял людей вокруг себя.

Александр родился в Казани, но большую часть жизни провел в Москве. Он много гастролировал, выступал на сценах разных стран, но его сердце всегда тянулось к творчеству. За телом Лицкевича прилетят родители. Его похоронят в Росси.

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