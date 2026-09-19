Голос Олимпийских чемпионов: в Химках на выборах проголосовали Александр Лебзяк и Юрий Малышев

В подмосковных Химках к процессу голосования подключились известные в прошлом атлеты, чьи имена хорошо знакомы любителям спорта. Свою гражданскую позицию в первый день голосования выразили два олимпийских чемпиона — гребец Юрий Малышев и боксер Александр Лебзяк, сообщила администрация городского округа.

Александр Лебзяк, занимающий пост директора АНО «Центр развития и популяризации бокса», посетил избирательный пункт, развернутый в гимназии № 9, что на Ленинском проспекте.

«Я решил проголосовать традиционно, на участке. Видно, что к организации подошли серьезно, людям здесь комфортно. Очень приятно работать с профессионалами», – отметил Александр Лебзяк.

Юрий Малышев, чья спортивная биография включает титулы олимпийского чемпиона по академической гребле, заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России, сделал выбор на участке, оборудованном в многофункциональном социальном комплексе «Восход».

«Все организовано хорошо. На свои вопросы я получил четкие ответы. Спокойно, доброжелательно, отзывчиво все объяснили. Наблюдатели присутствуют. Процесс проходит быстро и удобно. Выборы для меня – это выражение гражданской позиции. Хочется жить в счастливой, процветающей стране», – поделился Юрий Малышев.

Для тех, кто еще не успел проголосовать, напомним: избирательные участки в Химках принимают граждан до 20 сентября. Время работы — с 8:00 до 20:00. Воспользоваться правом голоса могут все жители Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста. Чтобы уточнить, где именно находится нужный участок и какой у него номер, следует обратиться к порталу «Госуслуги» либо к официальному сайту Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из Орехово-Зуева Данилины впервые проголосовали на участке №2159 и поделились впечатлениями.