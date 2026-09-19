Боли в животе, вызов скорой и госпитализация в 23 часа: что известно об отравлении в детском лагере «Юбилейный»

Уголовное дело возбуждено по факту отравления несовершеннолетних в детском оздоровительном лагере «Юбилейный», расположенном на Сахалине. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по Сахалинской области, сообщил ТАСС.

В настоящее время сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, а ход расследования взят под контроль руководством регионального следственного управления.

«Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления СК России по Сахалинской области по факту отравления несовершеннолетних в детском лагере "Юбилейный" возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

Данные о госпитализации шести детей с симптомами пищевого отравления из лагеря «Юбилейный» подтвердили министерстве здравоохранения Сахалинской области, сообщил ТАСС. По предварительным данным, накануне вечером после приема пищи ряд воспитанников учреждения стал жаловаться на дискомфорт в области живота, упадок сил и подташнивание. Администрация лагеря незамедлительно обратилась за медицинской помощью. Примерно к 23 часам сотрудники скорой доставили шестерых детей в инфекционное отделение детской областной больницы.

Как уточнили в региональном министерстве образования, двое несовершеннолетних позже были переданы родителям, тогда как еще четверо продолжают находиться в инфекционном отделении.

«Состояние удовлетворительное, интоксикация снята», — добавили в министерстве.

По имеющейся информации, работа столовой на территории лагеря приостановлена, а текущая смена будет завершена досрочно. Для проведения проверки и установления причин инцидента на место выехали специалисты Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что криминалист назвал другие возможные причины смертельного отравления семьи в Калининске.